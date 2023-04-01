會晤蔡英文　危地馬拉總統支持台灣參與聯合國

台灣總統蔡英文當地周五（3月31日）結束過境美國並轉抵中美洲國家危地馬拉，與該國總統賈馬太會談，並見證雙方簽署「台危基本合作協定」，為兩地技術合作交流開創更多元面貌，在堅實的合作基礎上持續攜手努力，創造雙贏發展。賈馬太強調兩地邦誼牢不可破，強調危地馬拉承認且肯定台灣是一個主權獨立的國家，也是「唯一且真正的，對我們來說的中國」。

蔡英文於當地周五下午2時抵達危地馬拉，在與僑界及技術團成員茶敘後，前往文化宮會見賈馬太，二人接受軍禮後進行閉門會談，見證雙方外長簽署「台危基本合作協定」，賈馬太向蔡英文頒授「金質五火山大十字勳章」，兩人隨後發表公開談話。

蔡英文強調，危地馬拉是台灣堅實的友邦，兩地在醫衞、經貿、基礎建設等領域持續深化合作，亦是共享自由、人權等價值的民主夥伴，而在中國大陸解放軍去年包圍台島演訓時，危地馬拉也第一時間為台灣仗義執言。賈馬太強調危地馬拉在各個雙邊、多邊及國際的場合呼籲推動台海和平穩定，尊重台灣主權及領土完整，推動以對話和協商來解決爭端。他說，危地馬拉政府基於聯合國普遍性原則支持台灣參與，並且貢獻聯合國體系。