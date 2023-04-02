母女未戴頭巾遭男子潑乳酪　3人均被捕

伊朗第二大城市兼聖城馬什哈德（Mashhad）一對母女，上周四（3月30日）外出時未有戴上頭巾，結果遭到一名男子潑乳酪，最終3人均被當局拘捕。總統萊希事後表示，婦女必須戴上頭巾；有人不戴頭巾的話，則應說服她們。

從閉路電視畫面可見，當日下午兩名涉事女子未有戴上頭巾，並走進一間店舖內排隊等待購物。一名男子隨後走入店內與她們理論，擾攘一輪後，男子突然拿起一碗乳酪，先後潑向兩名女子頭部。店主見狀後，立即將男子趕出店外。

事件曝光後，司法部門稱兩名女事主因「違反女性穿着」被捕，而出手潑乳酪的男子，亦因侮辱女性、違反公眾秩序遭扣押。與襲擊者對峙的店舖老闆也遭當局警告，要求他遵守法律，店舖則需暫停營業。萊希事後在一次公開演講中說：「如果有些人說他們不相信（頭巾），使用勸說的方式是好的。值得關注的是，戴頭巾是法律要求，但如今戴頭巾丫成為法律問題。」

伊朗1983年4月起，規定所有婦女戴頭巾。法令成為高度敏感議題，保守派堅持婦女必須遮臉；改革派則呼籲廢除該法令。去年9月，22歲女子阿米尼因佩戴頭巾不當被道德警察逮捕，並在拘留期間去世。事件引發大規模示威，當地愈來愈多女性拒戴頭巾。