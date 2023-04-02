林芳正晤秦剛關切東海局勢　促放遭扣押日本人

日本外相林芳正上周六（1日）抵達北京，展開為期兩天的訪華行程。林芳正周日（2日）早上與中國外長秦剛舉行會談，二人共進午餐。林芳正在會上對包括釣魚島在內的東海局勢，以及中俄加強在日本周邊軍事活動，表達嚴重關切。

今次是相隔逾3年再有日本外相訪華，林芳正與秦剛周日舉行首次面對面會晤。除了上述議題，林芳正亦要求中方早日釋放在華遭扣押的5名日本人，包括被指從事間諜活動的日本製藥企業男高層。他又稱，關注香港和新疆維吾爾自治區的人權問題，並強調台灣海峽和平和穩定的重要性。林芳正另說明東京電力公司福島第一核電站處理水的排海計劃，並抗議中方早前對外發放的訊息沒有科學根據。他指出，日中兩國對地區以至世界的繁榮負有重大責任，冀兩國保持對話，就經濟、人文交流等領域合作交換意見。

秦剛表示，面對矛盾分歧，拉幫結派、喊話施壓無助於解決問題，只會加深彼此隔閡，希望日方樹立正確對華認知，加強對話溝通、推進務實合作。他指出，福島核污水排海是事關人類健康安全的重大問題，日方要負責任地處置；至於一名日本公民涉嫌在華從事間諜活動案件，他強調中方將依法處置。他強調，台灣問題是中國核心利益的核心，敦促日方恪守中日四個政治文件的原則和迄今承諾，不插手台灣問題、不以任何形式損害中國主權。