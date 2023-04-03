蔡英文轉往伯利茲訪問　獲高規格軍禮歡迎

正在中美洲訪問的台灣總統蔡英文，於當地時間周日（2日）下午4時許抵達伯利茲，伯利茲總督芙拉（Froyla Tzalam）到場迎接，並舉行軍禮歡迎儀式，蔡英文當晚將與當地僑界代表晚宴。同日她離開危地馬拉前，出席一家由台灣協助興建的醫院交贈儀式，危地馬拉總統賈馬太致詞稱，該國支持並承認台灣的主權，又呼籲中國大陸盡快終結台灣海峽對抗衝突的緊張局勢。

蔡英文乘坐的專機周日抵達伯利茲後，該國外貿暨移民部次長阿馬利婭（Amalia Mai）與台灣駐當地大使徐儷文登機迎接。隨後現場舉行隆重軍禮，蔡英文站上禮台接受指揮官敬禮，樂儀隊隨後奏樂。芙拉之後陪同蔡英文檢閱儀仗隊，並介紹官員。儀式完成後，蔡英文坐車離開。

此前蔡英文在危地馬拉最後一個公開行程，是與賈馬太一同出席齊瑪德南戈公立醫院的交贈儀式。賈馬太致詞時重申堅定支持台灣主權，指危地馬拉自獨立兩個世紀以來，捍衞和平是根深柢固的傳統。身為愛好和平的執政者，他呼籲大陸盡快終結台海緊張局勢，因為大陸不僅僅散播恐慌，還奪走了台灣人民的幸福。另據台媒報道，賈馬太本月底將回訪台灣，持續深化兩地邦誼。