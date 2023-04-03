美國向克羅地亞施壓　阻華企建貨櫃碼頭

《華爾街日報》周日（2日）首次披露，3家中國企業3年前奪得一項為期50年合約，在克羅地亞里耶卡港興建貨櫃碼頭。惟美國得悉後，向克羅地亞不斷施壓，最終項目重新招標，把中國企業拒諸門外。

里耶卡是一個深水港，位於亞德里亞海沿岸，是北約軍事裝備進出歐洲的港口，美國海軍亦用作維修及保養軍艦。原本中標的華企是寧波舟山港股份有限公司、天津港發展控股有限公司和中交路橋建設有限公司。美國駐克羅地亞前大使科霍斯特認為，假如中企控制里耶卡，將令北約及其他國家更難利用港口運送貨物。美國及克羅地亞官員表示，美方在幕後積極運作，利用外交、解密情報和其他手段說服北約盟友克羅地亞，把中企拒諸門外。

美國官員還暗中支持丹麥航運巨企馬士基集團，提出另一項建議。在美國及歐盟干預下，克羅地亞前年1月在沒有解釋下取消原來招標，並重新安排投標。最終，價值27億歐元（約231億港元）特許經營權落入馬士基集團子公司及一家克羅地亞物流企業化手。克羅地亞交通和基礎設施部長布特科維奇強調，決定沒有受到直接干預影響，但承認存在某些暗示。