美難阻華高空氣球　收集敏感軍事情報

美國今年2月4日在領空擊落一個中國高空氣球，指控它執行間諜活動，導致中美關係再度緊張。美國傳媒周一（3日）引述知情人士報道，氣球飛越美國本土期間，成功收集數個性質敏感的美方軍事設施情報，拜登政府試圖阻止但不果。

報道引述美國兩名現任高級官員及一名前任高級官員，指中國能夠控制該個高空氣球，使之多次飛越部分美國軍事設施，並實時傳回收集所得、主要是電子信號的情報，這些電子信號可以從武器系統或基地人員的通訊獲得。上述官員強調，若非拜登政府移動潛在被收集情報的目標，並停止有關目標廣播及發出信號，中國可能收集更多的情報。中國官方多次表明那是民用無人飛艇，因不可抗力進入美國領空。

涉事中國高空氣球今年1月28日進入美國阿拉斯加州上空，4天後已經飛至蒙大拿州，位於該州的馬爾姆斯特倫空軍基地是美國其中一個洲際彈道導彈基地。報道指當美國政府公開此事後，中方加快高空氣球的飛行速度，試圖盡快離開美國領空，但最終在南卡羅萊納州對出大西洋海域上空，被美軍戰機發射空對空導彈擊落。美方事後從大海打撈高空氣球的殘骸，交由聯邦調查局實驗室分析，同時嘗試重組它。