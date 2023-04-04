綁架虐殺中國女留學生　3青年泰國逃返內地落網

中國女留學生金燦（Jin Can，音譯）日前被發現伏屍於泰國暖武里府一片香蕉林的水溝，遺體被裝進一個膠袋裏，手腳被綑綁且有被毆打的痕迹。據報3名中國籍男疑犯事前盯上她的家世，設計戀愛圈套後再綁架勒索，行兇後逃離泰國。內媒周二（4月4日）報道，湖北武漢警方周一（4月3日）成功逮捕3人，泰警已派人飛往內地一同調查。

報道指，3名河北籍男疑犯分別為23歲的陳姓男子、23歲的周姓男子以及24歲的周姓男子，他們勒索不果撕票後，上周四（3月30日）乘坐航班飛回四川成都。泰警調查後，初步認定事件為預謀犯案，疑犯得悉死者家世後，在她3月初赴泰上學時，引誘她愛上團夥中的一人，再綁架她並向其任職音樂老師的父親勒索50萬元人民幣（約57萬港元）。泰警已與中方協調，若法院批准故意謀殺罪的逮捕令，逮捕3人後會將他們引渡回泰國審判。

另有消息指，一名在卡拉OK店工作的泰籍女子於周一上午8時在暖武里府自首，承認參與綁架謀殺死者，供稱自己與3名綁匪認識，他們曾來店內，表示希望得到自己的幫助以與死者見面，該女子其後安排雙方見面，但綁匪猥褻受害者不成後，該女子建議他們綁架受害者索要贖金。該女子目前被指控非法拘禁、故意殺人等罪。