政府將修改大學生支援制度　放寬家庭收入條件

日本文部科學省周二（4日）公布針對低收入家庭大學生的高等教育修學支援制度修改部分。當中把無償補貼獎學金和學費減免對象，擴大至部分中產家庭。對於有3個以上孩子的家庭和私立學校理工農科的學生，家長的家庭年收入上限，從原來的約380萬日圓（約22.8萬港元）放寬至約600萬日圓（約35.5萬港元）。

現行制度下的支援額根據收入分成多檔，修改後新設年收入約380萬至約600萬日圓一檔。多子女家庭可享受滿額的約1/4支援。對於理工農科生，計劃支援與私立院校文科平均學費的差額，預計每年30萬日圓（約1.7萬港元）。預計的支援對象為多子女家庭10萬人和理工農科10萬人，共計20萬人。

此外，關於研究生院在讀期間不收取學費、畢業後根據收入分期繳納的「學費後付」新制，將在2024年秋季實施，開始繳納的本人年收入原則上定在約300萬日圓（約17.7萬港元）。為顧及育兒家庭，若有2個孩子需要撫養，可放寬至約400萬日圓（約23.6萬港元）等。即使收入偏低，也要求畢業後每月支付2,000日圓（約118港元）。