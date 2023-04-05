特朗普或辯稱付掩口費護家人　檢方難證明犯重罪

美國紐約市曼哈頓地區檢察官布拉格周二（4日）起訴美國前總統特朗普34項偽造商業紀錄重罪，美國前總統被起訴是史無前例，而法律專家指出特朗普的定罪還遠未確定，檢察官要證明特朗普犯有重罪並不容易。

根據紐約州法律，偽造商業紀錄通常屬於輕罪，但如果檢方能證明被告犯有實施或隱瞞另一項罪行的意圖，則可以升級為低級重罪，布拉格公布的所有罪名都是重罪指控，並提出特朗普還違反了未指明的選舉法。

多名法律專家認為，布拉格在說服陪審團相信特朗普涉嫌偽造商業紀錄以隱瞞封口費時打算犯下或隱瞞另一項罪行時，可能有重大阻礙，除非有確鑿證據，否則把偽造商業紀錄與違反選舉法或其他罪行聯繫起來具挑戰性。今次案件不僅僅取決於特朗普前顧問科恩的供詞，他可能被視為不可靠的消息來源，亦會取決於涉案的美國媒體公司（AMI）前行政總裁佩克（David Pecker），以及特朗普集團中實際幫助支付掩口費的人。

特朗普的律師下一步可能會以檢察官沒有充分證明特朗普偽造紀錄以掩蓋另一項罪行為由，尋求駁回此案，而主要論點或是支付封口費是為了保護特朗普家人，而不是為了影響2016年大選結果。特朗普亦有機會申請把訴訟地點改為另一個司法管轄區。