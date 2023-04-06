【東方日報世界視線】菲律賓成美基地　中國策略須大變

在烏克蘭戰事之後，美國一直在東亞找機會圍堵中國，先是與澳洲、日本合力，並助澳洲建核動力潛艇；其次是引北約國家派艦隻往南海巡航；再次是與日本、南韓軍演，拉攏南韓右翼政權與日本政治和解，形成東北亞的對俄、對華、對北韓防線，繼而武裝台灣；最新的安排是在前殖民地菲律賓廣設軍事基地，在日、韓、澳及北約的背後，還是依靠美國自身的軍事基地。從南韓、日本沖繩至菲律賓，後援的是關島、夏威夷，這樣的陣勢加強建設的話，便是美國在東亞的防線和進攻前沿陣地，用美軍督促日韓澳菲，而以台海為預期的主戰場。

失了菲律賓，中國破拆美國之局便出現了缺口，即使穩定東盟其他國家，美國還可利用菲律賓在南海挑釁，在東盟製造紛爭，有利美國拉攏收買東南亞親美的政治勢力。中國只能用強硬反制，不讓美國推動菲律賓得寸進尺，而強硬的態度應不止於對付菲律賓，亦應針對日本。中國的軍艦戰機應加強巡航於東亞海域，甚而經常性地東出太平洋，威逼關島和夏威夷，目的是示人以強，主要是警示日本、南韓、菲律賓、東南亞其他國家與台灣，顯示為捍衞主權和國家利益，中國是不會退讓的。

不過，美軍在菲律賓擴建軍事基地，必然增加駐軍，也可如在日韓那樣秘密地部署戰術核武，威脅中國南方，支援台獨。且菲律賓政府親美的表現可以主動挑起南海島嶼爭端，試圖在東盟會議製造對華不利的言行，挑撥其他南海國家參與。這將會是今後台海、東海、南海三個海域都會出現與美衝突的趨勢。

針對菲律賓的美軍基地，中國須進一步在南海吹沙建島，鞏固南海的軍事基地以抗衡，也需要在菲律賓以及東南亞各國加強針對性的政策，一是從菲律賓內部支持反美親中的勢力發展；二是用經貿、科技教育合作穩定東南亞各國與中國的關係，其中可着力推動香港與東南亞金融、服務、教育與旅遊的合作。

美國成功介入菲律賓，顯示出中國政策有必要提升改善。日本難於拉攏，除非美國危機嚴重；南韓於下個選舉亦可轉變；菲律賓的政治複雜，既不民主（大家族壟斷），也非專制（寡頭壟斷卻未有一方勝出）。中國拉攏合作的政策，要更為高明才可扭轉劣勢。

研究所所長 陳文鴻