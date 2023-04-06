澤連斯基暗示　守軍若有被包圍危機會撤離巴赫木特

烏克蘭總統澤連斯基周三（5日）暗示，如果烏東戰略重鎮巴赫木特的守軍有被俄軍包圍的危險，就可能會將他們撤離。

澤倫斯基正到訪波蘭，他表示烏軍在巴赫木特面臨非常困難的局面，一旦守軍有被包圍而損兵折將的危險，在場的「將軍們會做出相應的正確決定」，外界認為他似乎是在暗示或會從巴赫木特撤軍。不過，烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Ganna Malyar）同日稍後表示，儘管俄軍一再試圖佔領巴赫木特和東部其他城市，但前線局勢「完全受到控制」，烏軍在每天在巴赫木特、利曼、阿夫迪夫卡和馬林卡周圍擊退數十次攻勢。與此同時，烏方在周三亦指俄軍一日內再發動47次空襲、3次導彈及42次多管火箭攻擊，至少4名平民死亡，16人受傷。

波蘭總統杜達與澤連斯基會面後表示，波蘭正努力爭取在7月於立陶宛舉行的北約峰會上，為烏克蘭提供額外安全保障，並重申波蘭堅定支持基輔加入北約。波蘭亦公布，除了之前已提供的 4架米格戰鬥機之外，會另外再向烏克蘭提供多 10架米格戰鬥機。