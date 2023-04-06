以警1天內第2次闖阿克薩清真寺驅趕　多6名巴人傷

以色列軍警周三（5日）深夜再次驅趕在耶路撒冷阿克薩清真寺內朝拜的巴勒斯坦人信眾，是一天內的第二次同類行動；衝突中至少6人受傷。

報道指，在第二次衝突中，以色列軍警試圖驅趕停留清真寺內的巴勒斯坦人，並發射催淚彈和震撼彈。以色列發聲明指，當時有幾十名「違法的年輕人」，將煙花和石塊丟入清真寺，並試圖將自己鎖在寺內，而警方則「阻止不法分子關門，並阻止他們在裏面設置障礙物，且幫助朝拜者離開清真寺」。有目擊者指出，有人向警員擲物品，亦有人稱，以警在將朝拜者趕出清真寺後，在每個門口都派了警員，阻止人們進入。

同日較早前的一場驅趕行動中，以方稱是有蒙面暴徒向警員投擲煙花及石頭等，才被迫進入清真寺。該次行動中據報至少7名巴勒斯坦人受傷，以警則拘捕或驅離超過350人。

阿拉伯聯盟召開緊急會議後發表聲明，強烈譴責以色列警方的突襲行動，指摘以警在清真寺對手無寸鐵的回教徒犯下罪行，認為可能引發暴力升級，威脅地區和世界的安全與穩定。美國白宮國家安全委員會發言人柯比則說，美方極度關注持續的暴力事件，呼籲以巴雙方避免局勢進一步升級。