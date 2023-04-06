麥卡錫：須加強對台軍售　不排除訪台可能

美國眾議院議長麥卡錫當地周三（5日）在加州洛杉磯與過境的台灣總統蔡英文見面，二人共同見記者時，麥卡錫指出必須加強對台軍售，確保武器按時送達台灣，其次是加強經濟合作，特別是貿易與科技，第三是必須在世界舞台上推廣美台共同價值觀。

麥卡錫表示，世界緊張局勢處於冷戰結束以來新高，某些威權領導人試圖利用暴力與恐懼挑動不必要的衝突，台灣與美國長年共同經歷許多挑戰，至今仍持續在貿易、人權、科技等議題上合作。他認為拜登政府知道加強對台軍售、加速交付武器的重要性，並引述美國已故前總統列根的名言「實力帶來和平」（Peace Through Strength），而列根於1982年提出的六項保證，延續數十年的對台軍售政策，美國政府會持續並加速對台提供武器，這是美國國會的跨黨派共識。

麥卡錫還表明目前沒有訪台計劃，但並不代表他以後不會去，一旦訪台也不是代表單一政黨或者他個人，而是希望傳達世界更安全的訊息。美媒指，麥卡錫應台灣政府要求推遲訪台，至少待台灣明年1月舉行總統選舉後才成行。他在記者會後接受美媒訪問，直指中國大陸不能指揮美國眾議院議長與誰見面，他亦很樂意與大陸領導人會面。被問及會否支持美軍在大陸攻台時採取軍事行動，麥卡錫稱這是美方永遠不想發生假設性問題。