北約秘書長警告華勿向俄供武　華斥誣衊攻擊

北約秘書長斯托爾滕貝格周三（5日）在北約外長會後記者會上表示，如中國向俄羅斯提供軍事支持，將引發極其嚴重的後果。中國駐歐盟使團發言人回應指，已注意到斯托爾滕貝格有關言論，堅決反對北約反覆誣衊攻擊中國。

斯托爾滕貝格警告中國，如向俄提供武器，後果自負，中國向俄提供任何致命援助都將是有深遠影響的歷史性錯誤。他強調，北約並不將華視為對手，但北京的強硬行為挑戰北約的安全利益和價值觀，北約將持續與印太4國合作應對中國挑戰。中國駐歐盟使團發言人指，中方在有關問題上的立場很明確，也強調了很多次，反問：「北約怎麼不反躬自省，問問自己往別的國家老百姓頭上扔了多少炸彈？」

中國駐歐盟使團團長傅聰另接受美媒訪問，談及中歐關係、烏克蘭危機等議題，於周三刊出。他強調，俄烏都是中國的朋友，中國不願見到朋友兵戎相見，始終積極勸和促談，同俄烏等保持溝通。他指出，中俄互為最大鄰國，雙方發展友好關係理所當然，一些人故意曲解、抹黑中俄關係，背後有政治目的；並強調中方沒向俄方提供軍事支持，所作所為光明磊落，不像某些國家拱火澆油、大發戰爭財。中方願與歐方一道努力，為政治解決烏克蘭危機繼續發揮建設性作用。