美稱蔡英文過境屬例行公事　北京沒理由過度反應

中國大陸強烈反對美國眾議院議長麥卡錫與過境加州洛杉磯的台灣總統蔡英文會面，美國白宮、國務院和國防部周三（5日）試圖為事件降溫，指台灣總統過境美國或會見國會成員並沒有不尋常，北京沒有理由做出任何嚴厲或過度的反應。

白宮國家安全委員會發言人柯比指出，台灣總統過境美國是很典型的事，美方立場保持不變。至於大陸解放軍航母山東號編隊在今次會晤前駛經台灣東南海域，柯比稱美國政府正密切關注局勢，保持並擁有必要的能力和資源來維護印太地區和平與穩定。白宮發言人巴埃爾（Karine Jean-Pierre）則透露，美國最近與大陸進行高層接觸，期間美方堅持因蔡英文過境美國導致緊張局勢加劇是不適當的，將繼續保持聯絡通道敞開。

美國國務卿布林肯亦指，每位台灣總統都曾過境美國，會晤與活動也都符合先例，美國對台立場維持一致且不變，包括一中政策，美方反對任何一方片面改變現狀。他強調，北京不應以過境為由採取任何行動加劇緊張局勢、改變現狀。五角大樓副發言人辛格（Sabrina Singh）呼籲北京不要利用蔡英文過境美國增加在台海的軍事活動，這種訪問是例行公事。