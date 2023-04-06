回應山東號航訓　台防長指美航母同在台東部海域

台灣總統蔡英文與美國眾議長麥卡錫會晤令台海局勢緊張加劇，解放軍海軍航母山東號編隊周三（5日）穿越巴士海峽，航經台東南海域展開首次西太平洋航訓。台灣防長邱國正周四（6日）表示，台軍已派遣康定級、成功級巡防艦在距離山東號5至6海里應變區應對；美國海軍航母尼米茲號則在台灣東部約400海里處。

邱國正表示，山東號此行應是訓練一環，但時機敏感，軍方正研判其意圖，目前山東號位於鵝鑾鼻以東約200海里處，目前尚未觀察到有艦載機起降。邱國正又指，尼米茲號也在台灣東部約400海里處，不能說美軍是為了山東號而來，但尼米茲號在這個位置也有關聯。他強調，台軍在山東號離開母港後即掌握情況，此次為其第21次航訓。

邱國正指出，前美國眾議長佩洛西訪台後，大陸將相關軍事行動常態化，台灣必須對此提高警覺。至於解放軍艦機擾台頻率，他稱在天氣許可下，每天約偵獲10架至20架次軍機，有時沿台海中線飛行，有時則在台海中線北端、西南空域，甚至穿越一定深度的台海中線；另每日平均約5艘軍艦在台周邊活動，在東海和南海數量更多，約20至30艘。