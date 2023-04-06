伊朗和沙特外長北京首會晤　推進復交協議

伊朗和沙特阿拉伯在中國斡旋下，今年3月10日同意恢復外交關係。沙特外長費薩爾和伊朗外長阿卜杜拉希揚周四（6日）在北京舉行會晤，是兩國外長7年多來首次正式會晤。雙方討論雙邊關係、在對方國家重新開設大使館等議題，並發表聯合聲明。中國外交部發言人毛寧周四表示，中方願繼續積極發揮斡旋作用，支持沙伊雙方不斷增信釋疑。

據現場畫面所見，費薩爾和阿卜杜拉希揚在坐下來開始會談前，雙方互相問候。官方照片亦顯示，二人與中方代表在鏡頭前手疊手合影。報道指，沙伊兩國外長在赴京前已多次通話，討論兩國重啟外交關係以及啟動其他協議將要採取的步驟。

聯合聲明指出，雙方強調討論擴大雙邊關係的方式以及啟動兩國安全合作協議和經濟、貿易、投資領域合作總協議的重要性。雙方同意在約定時間內重開外交使團，着手採取必要措施開放兩國駐利雅得和德黑蘭大使館以及駐吉達和馬什哈德總領事館。此外，伊沙兩國將繼續在技術代表團之間開展必要協調，以研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利。

毛寧周四在中國外交部記者會上稱，沙伊進一步改善關係，充分表明地區國家有意願，也有能力掌握地區和平與發展的主導權。中方將一如既往尊重中東國家的主人翁地位，是支持中東和解、和平、和諧的力量，並與中東國家共同踐行全球安全、全球發展、全球文明倡議，促進中東安全穩定、發展繁榮和包容和諧。