評估俄烏戰事機密文件流出　美刪除無果

美國政府高官周四（6日）透露，社交網本周流傳一份機密文件，列出美國和北約加強烏克蘭軍隊能力反攻俄羅斯的秘密計劃，以及對俄烏戰況的評估，華府官員努力刪除流出文件未果。五角大樓副發言人辛格周四指得悉事件，正在審查。外界警告文件內容可能曾被修改，呈現俄羅斯的虛假信息。

一份標示為最高機密的文件顯示，美國和烏克蘭截至今年3月1日對烏軍可能需要行動的看法。另一份文件列出烏軍部隊組成和裝備，以及由今年1月至4月的訓練時間表。外洩內容包含組建12個烏克蘭戰鬥旅的摘要，其中9個由美國和其他北約成員國訓練和支援，需要250多輛坦克和350多輛機械化車輛。當中6個旅在上月31日前就緒，其餘旅將在本月底前準備就緒。文件也提及烏軍使用M142高機動多管火箭系統（HIMARS）的彈藥消耗速度。

美國海軍分析中心（CNA）的俄羅斯研究主任邁克爾·科夫曼（Michael Kofman）認為，應注意俄羅斯消息來源的真實性。流出文件中指僅有1.6萬至1.75萬名俄羅斯士兵喪生，烏克蘭則有多達71.5萬名士兵陣亡，數據與美國國防部和分析人士估計的不符。美媒則認為，文件洩露勢必損害烏克蘭和美國情報共享。