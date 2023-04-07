華南海鮮市場新冠測序報告　證野生動物區域有病毒

中國疾控中心早前披露湖北省武漢市華南海鮮批發市場的新冠測序數據，揭示貉可能是新冠病毒中間宿主，但數據其後下架，引起病毒溯源資訊透明爭議。中國疾控中心的科學家周三（5日）在國際學術期刊《自然》發表首份經同儕審視的華南海鮮批發市場新冠測序數據，承認在出售野生動物區域發現新冠病毒，但不能證明是有動物受感染。

研究表示，新冠病毒源頭未確定，有指早期的人類感染個案曾與華南海鮮批發市場有接觸史。科學家在華南海鮮批發市場2020年1月1日起關閉後，收集了市場環境中923個樣本。同月18日起，再採集了包括18種動物的457個環境樣本，分別來自雪櫃和凍櫃未售出物品、野生動物拭子和魚缸內容物。研究在73個環境樣本中檢測到新冠病毒，動物樣本則未發現病毒。科學家成功分離出3種活病毒，病毒與在環境樣本發現的人類分離毒株高度同源。

科學家從市場內出售野生動物範圍收集到的樣本，發現新冠病毒，分析還表明現在已知易感染新冠的動物，尤其是貉，在市場內有售。惟研究人員指出，他們的發現不足以證明疫情是如何開始的，上述環境樣本不能證明這些動物受感染，仍然存在新冠病毒是由感染者而非動物帶入市場的可能性。

法國進化生物學家德巴爾（Florence Debarre）表示，這是自新冠大流行以來最重要的數據集之一。美國進化病毒學家布魯姆（Jesse Bloom）懷疑，新冠病毒於2019年12月初，甚至在11月或更早就開始傳播，認為需要更早的樣本才能找到新冠起源。