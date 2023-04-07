眾院司法委員會擬改革法制　防政治檢控總統

美國紐約市曼哈頓地區檢察官布拉格起訴美國前總統特朗普多項偽造商業紀錄重罪，共和黨指摘是政治檢控。眾議院司法委員會周四（6日）指該院或考慮推動法制改革，防止州或地方對現任或前總統發起政治檢控。委員會同日傳召前曼哈頓檢察官特別助理波梅蘭茨（Mark Pomerantz），他在任時負責調查特朗普的金融交易。

波梅蘭茨於去年2月請辭，並在辭職信指控特朗普犯下多項重罪，包括財務報表虛假等，而布拉格當時決定不起訴特朗普，未來將難以起訴相關犯罪行為；波梅蘭茨離職後曾出書講述調查特朗普的過程。委員會主席喬丹在傳召信指出，波梅蘭茨作為領導調查特朗普財務的檢察官特別助理是有獨特角色，應為可能的法制改革提供資訊。

另外，主理特朗普偽造商業紀錄案的紐約法官梅爾尚（Juan Merchan）被揭曾於2020年向民主黨合共捐獻35美元（約273港元），其中15美元（約117港元）是捐給當時的總統候選人拜登。有法律專家指，紐約市已禁止法官向政治組織或參選人捐款，但由於數額很少，所以梅爾尚的捐款會被視為微不足道，相信不會成為提出法律挑戰的理據。