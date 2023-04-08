再有美國機密文件流出　涉及烏克蘭及中國

《紐約時報》報道，社交網周五（7日）流傳新一批美國國家安全機密文件，涉及烏克蘭、中東和中國，流出文件數量可能超過100份。有美國高級情報官員形容，洩密事件是五眼聯盟的噩夢。美國司法部已展開調查，並與國防部溝通。

繼多份美國及北約強化烏克蘭軍隊的秘密文件，在Twitter及Telegram流傳後。Twitter等網站出現新一批外洩文件，有安全分析師指當中包括中國、印太戰區、中東及恐怖主義的敏感資料簡報，形容情況是冰山一角。匿名論壇4chan更出現一張烏克蘭東部巴赫木特的戰況地圖。有美國國家安全機構官員承認，正急於尋找洩密源頭，憂慮機密源源不斷流出。

美國國防部正調查軍援烏克蘭機密文件外洩一事，其中一份日期為2月23日，印有機密及不得與外國分享的字樣。有美國官員認為，文件不可能烏克蘭官員外洩，因為他們不能接觸有國防部參謀長聯席會議印記的具體計劃。另一名官員表示，要找出文件如何洩露，首先要確定哪些官員可以接觸文件。有烏克蘭官員質疑事件是俄羅斯策略，企圖影響烏克蘭反攻。俄羅斯軍事博主認為不能相信文件，可能是西方擾敵之計。