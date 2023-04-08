美國國會盡力加速對台交付武器　目的是追求和平

美國眾議院外交關係委員會主席麥考爾率團訪問台灣，台灣總統蔡英文周六（8日）款宴代表團，希望台美持續加強安全合作，並台美21世紀貿易架構下完成更多談判。麥考爾則稱，美國國會正在盡一切所能加速向台灣交付武器，美國也會對台提供軍事訓練協助，這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平。

蔡總統感謝麥考爾首次以外委會主席身分率團來台，以行動展現對台灣堅定的支持，近年來威權主義不斷擴張，民主政府之間的合作更顯重要，台灣人熱愛民主、追求和平，也會善盡社會責任，將持續與美國等理念相近國家共同捍衞民主自由價值。

麥考爾致詞時先用中文說出「我們愛台灣」打招呼，他認為當前國際形勢是二戰以來首次看到全球強權權力平衡有如此大的動盪，無論俄羅斯攻打烏克蘭，或中國大陸對台灣的壓迫及對太平洋的威脅，全球民主陣營應團結一致抵禦壓迫，而大陸視台灣的開放、力量與韌性為眼中釘。他續指，美國國會在1979年訂定《台灣關係法》，保障台灣有武器可以自我防衞，他也以外委會主席身份批准對外軍售，並承諾一定會向台灣交付這些武器。