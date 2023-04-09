男子改裝舊雙層巴士　遊全國多地籌款

澳洲傳媒上周五（7日）報道，當地一名男子早年購買一輛古舊廢棄雙層巴士，再花數年時間改裝，成為其流動住處、藝術作品畫廊及咖啡館。他駕駛巴士前往全國多地，為不同慈善機構籌得捐款，暫未有其他計劃安排。

諾頓（Lorie Norton）19年前在新南威爾士省格里菲斯一個採石場，巧遇該輛1949年生產的雙層巴士。他指巴士早前一直在悉尼阿伯茨福德行駛，至1970年代才退役，自此無人知曉其下落。他當下就被它吸引，於是花費950澳元（約4,978港元）買下，着手艱巨改裝任務，包括修復車架，以及回收木材等。

經歷數年時間，諾頓成功翻新巴士，並稱它為科拉松（Corazon）。他4年前展開旅程，駕駛巴士穿越西澳省、南澳省、維多利亞省及新南威爾士省等地，同時透過銷售咖啡及畫作，為慈善機構籌集資金。

諾頓目前已籌獲約7萬澳元（約36.7萬港元）澳元，其中約1萬澳元（約5.2萬港元）捐贈一間關注肌肉營養不良症組織，剩下贈予一間支援患病兒童家庭的慈善機構。他最近從維省吉普斯蘭啟程前往新省東南沿海地區，準備度過復活節，隨後向北行駛，繼續籌款旅程。