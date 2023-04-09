遇俄軍頑抗無功還　烏軍夜襲核電廠內幕曝光　

英國《泰晤士報》上周五（7日）首度披露，烏軍特種部隊去年10月19日凌晨執行高危任務，夜襲扎波羅熱核電廠遇俄軍頑抗失敗細節。有美國國防部官員承認，事前曾提供時間敏感目標情報予烏軍。

參與行動的特種兵多達600人，由烏克蘭國防部情報總局、海怪團、薩滿營及外籍軍團中挑選。他們在第聶伯河北岸登上超過30艘巡邏船，橫渡近5公里闊河面突襲南岸核電廠。即使獲得M142高機動多管火箭系統及火炮支援，但烏軍在河中已受到俄軍火炮及坦克猛烈射擊，少部分成功登陸後在核電廠所在城鎮埃涅爾戈達爾外圍，與俄軍交戰3小時。由於船隻移動快速，烏軍無法在船上使用反坦克武器，較大型船隻嘗試從側翼攻擊埃涅爾戈達爾，但在猛烈炮火阻擊下不成功。

部分登陸及突入俄軍陣地的烏軍，因大部隊無法突破被迫撤退。有烏軍軍官透露，本來以為只是一場步兵戰鬥，認為俄軍不會在核電廠使用火炮，想不到竟然嚴密防守，到處埋下地雷。俄羅斯國防部事後稱，烏軍在兩棲作戰中出動兩個連及37艘船，最終損失逾90人及14艘船。烏克蘭國家核能發電公司總裁科廷認為，行動十分危險，稍有不慎會導致輻射洩漏。