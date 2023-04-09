機密文件揭美國滲透俄羅斯　圖監視烏克蘭軍政領袖

《紐約時報》上周六（8日）報道，美國國防部外洩漏機密文件，揭示美國深度滲透俄羅斯安全和情報部門，甚至監視盟友南韓，並嘗試監視烏克蘭軍事和政治領袖。有美國高官透露，聯邦調查局（FBI）上周五（7日）已調查洩密源頭。

曝光的機密文件接近100頁，《紐時》審視其中50多頁。它們由美國國防部聯合參謀部編製，內有多個情報機構提供的資料，包括國家安全局、國務院情報與研究局及中情局（CIA）。部分文件根據《海外情報監察法》收集，未經司法部長許可不得分發。文件列出俄軍施襲時間甚至具體目標，每天向美國情報機構發出實時警告。其中一份高度機密文件顯示俄羅斯總參謀部對抗北約援烏坦克計劃，包括設立火力區和訓練士兵針對坦克弱點攻擊。另一份文件有關俄羅斯國防指揮中心於2月發表的報告，提到在烏東的俄軍作戰能力下降。上述事例表明美國對俄羅斯軍事行動了解，比烏克蘭深入。

此外，兩份文件提及南韓內部爭論是否向烏克蘭提供美國炮彈，並指有南韓官員憂慮美國總統拜登會致電南韓總統尹錫悅施壓。CIA的文件說明美國如何清楚知道南韓的商議，因為資訊來自「信號情報報告」，即截取電話和電子通訊。文件披露，美國嘗試監視烏克蘭高級軍政領袖，反映華府難以清楚了解烏克蘭的作戰策略。

有美國高官形容洩密事件是大規模情報洩漏，向俄羅斯展示美國深度滲透俄羅斯軍事機構。官員指美國政府內部官員經常透過日常電子郵件接收有關文件，然後可能自動轉發予他人。追查洩密來源可能很困難，因為數百名軍方和政府官員擁有訪問文件的安全許可。國防部最近數天已制定規程，鎖定高度敏感簡報文件分發。眾議院情報委員會成員加拉格爾預計，拜登政府官員將在本周國會復會時，向議員交代事件。