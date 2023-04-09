華留學生拍片嘲廣島原爆　日議員揚言追查

兩名在日本留學的中國留學生近日拍片，被指拿廣島原爆事件開玩笑，並表示對此「沒辦法同情」，二人更透露自己獲得廣島一個專門支援外國學生的和平文化獎學金。事件引起爭議後，有廣島議員表明要追查到底。

涉事影片在上月17日上載於中國影音平台Bilibili的「平平出擊」個人頻道，並以「廣島中心吃一碗炸彈拉麵」為題。平平先在原爆遺址表示，要帶大家看當年原子彈留下的「作品」，其後與另一名中國留學生通哥到沾麵店用餐，不時嘲諷廣島原爆，又稱日本人對真相不太了解。平平透露，因領取上述獎學金而要每年參觀一次原爆博物館，卻指館方疑故意展出童裝等孩子物品博同情，自己卻是「同情不起來的感覺」。

影片傳到日本後引起口誅筆伐，有網民表示，已致函二人領取獎學金的單位「平和文化中心」，要求取消獎學金。亦有人指出，根據最新上傳的影片，二人似乎已經要畢業回國，才肆無忌憚。廣島市議員椋木太一在Twitter發文批評，二人的行徑令人難以忍受，將在周日（9日）市議會選舉後，詳細調查二人的獎學金事宜。