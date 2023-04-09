美軍應對台海局勢　戰鬥轟炸機駐沖繩

中國大陸上周六（8日）起針對台灣實施軍事演習之際，美國同日從本土調派F15E戰鬥轟炸機到日本沖繩縣嘉手納空軍基地，接替部署上址多年、目前分批返回本土的舊式F15C/D戰機；該基地被外界視為美國軍事介入台灣海峽局勢的戰略重地。

美國空軍第18聯隊上周六發出新聞稿，表示該批F15E戰鬥轟炸機來自北卡羅萊納州西摩‧約翰遜空軍基地的第336戰機中隊，它們將與早前調派嘉手納空軍基地、來自阿拉斯加州艾爾森空軍基地的F35A隱形戰機，以及嘉手納空軍基地餘下F15C/D戰機合作，確保美方在區內的戰機能力持續處於一個穩定狀態；同時透過一個動態的戰機強大展現，加強捍衞日本的作戰狀態，並確保一個自由及開放的印太地區。

F15E戰鬥轟炸機與F15C/D戰機同屬於F15鷹式戰機系列，前者特別之處在於可以同時執行空對空及空對地任務，加上配備一系列的航空電子設備及電子系統，使之具備在低空、日夜、全天候作戰的能力。美國空軍第18聯隊繼續分階段安排1979年起部署嘉手納空軍基地的F15C/D戰機返回本土，並透過臨時部署新型及更先進的戰機到當地取代它們的空缺；軍方強調仍然優先對印太戰區的軍事能力實施現代化。