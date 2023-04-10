【東方日報世界視線】歐盟依賴華供應　獨立自主更艱難

歐盟恐懼中國的經濟實力，成為近日的熱門議題。

過往歐盟的出口大國如德國及荷蘭，貨品從漢堡及阿姆斯特丹源源出口，換來大批外匯。但眼前驚人的，反而是中國多艘400米長世界級超級巨輪運來的中國貨品，每艘都滿載兩萬個貨櫃，除了廉價消費品，還有德國及歐洲各類生產業不能或缺的零件和物料。再從德國生產業散發開去的，才是歐盟不少其他生產業賴以生存的命脈，無論是分工、加工生產或供應材料。然而，俄烏戰爭使歐盟產生憂慮，因為歐盟成員國發現它們對中國供應鏈的依賴，比對俄羅斯的能源依賴更嚴重。就如漢堡這歐洲第一大港，三分之一來貨是中國商品，供應給二分之一的德國工業所需，其餘散發到歐陸其他國家。

歐盟成員國生產業有多依賴中國？例如一間名叫Stevens的德國單車生產商，在新冠疫情期間就因為欠缺零件，幾乎全面生產停頓，因為它92%的零件來自亞洲，主要是中國大陸和台灣，只有8%來自德國本土及歐洲；產品售價1,049歐元，如果主要使用歐產零件，就要4,399歐元。雖然葡萄牙一些零件可以用自動化方式生產代替，但規模太小及投資太大。

德國有100萬個工作崗位與中德貿易息息相關，特別是藥品方面，95%維他命C、97%生產止痛藥物料，以及88%太陽能電板、95%稀土等，極依賴中國供應。新冠疫情期間，歐洲因為欠缺中國藥品物料供應，引致退燒、止咳、止痛及胃藥缺貨。這當然非常諷刺，因為歐洲號稱藥物研發卓越，但生產外移導致對供應鏈的依賴。另外，令歐盟十分緊張的是稀土供應，特別是在航天事業及風電機方面，幾乎是百分百依賴中國，之前中國懲罰性暫時斷供日本，使它們開始擔心。

歐盟以法、德為首，雖然目前仍相信中歐經濟關係存在互相滲透及互補長短，但長遠來說，法、德都擔心在中美博弈之下，不單止美國霸權主義政府會脅迫歐盟與中國經濟脫鈎，中國也會被迫尋找獨立科研發展以求自足的道路，例如在太陽能板及汽車工業，中國對德、法由過去技術高度依賴，到如今走向超前，歐盟被兩面夾攻，如何團結走向獨立自足自主才是困難之處。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻