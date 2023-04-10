兩八旬婦環遊世界80日　體會精彩人生

環遊世界從無年齡限制，美國德州兩名年逾八旬的婦人自今年1月起，展開為期80天的環遊世界之旅，分別到訪南極洲、智利復活島、芬蘭拉普蘭地區、印度及日本等18個國家。她們十分享受整個旅程，並在近日回到美國，但表示已在計劃下一次旅行，希望人們不要受年齡及語言限制，勇於嘗試到各地旅遊。

81歲的漢比（Ellie Hamby）及黑兹利普（Sandy Hazelip）於1月11日展開環遊世界之旅，首站便是南極洲，儘管在海上航行過程遇到困難，但兩人拼命堅持並成功抵達南極。漢比憶述當時看到企鵝、冰山及冰川，一切景象美得令人讚嘆，感覺此前艱苦的過程是值得的。

兩人隨後更到埃及騎駱駝、在印尼峇里島觀看大象、在尼泊爾跳舞，更在芬蘭拉普蘭地區觀賞極光，期間更在社交平台上分享旅行發生的趣事和見聞。漢比稱，今次旅行的亮點是她們遇到的人，更與世界各地不同人士建立了深刻友誼。

黑兹利普表示，早在數年前她們便萌生出環遊世界的念頭，但她當時認為在80歲用80天時間環遊世界很有趣，便將旅程延至最近才開始。她和漢比稱不要過於擔憂語言問題，稱即便不會說當地的語言，「微笑」也能成為與外國人溝通的方法。她們更鼓勵長者不要讓年齡成為旅行的阻礙，反而該視它為優勢，以作出富有智慧的決定。