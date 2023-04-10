空軍司令籲提供F16戰機　重奪黑海保糧食出口

烏克蘭空軍司令奧列修克（Mykola Oleschuk）上周六（8日）解釋援助F16戰機的重要，他指F16可在邊境擊落俄羅斯巡航導彈及攻擊無人機，有效保護後方。配備反艦導彈的F16可擊沉或趕走俄羅斯船艦，讓烏克蘭重新控制黑海海域，確保航行自由及保障糧食出口走廊。

奧列修克表示，部隊沒有足夠的地面及空中武器，有效保護領空、前線部隊及平民，免受敵軍攻擊機及直升機攻擊。F16將有助烏克蘭空軍取得空中優勢，大舉削弱敵方，挽救更多人性命。他稱俄軍更頻繁在前線地區使用500公斤制導炸彈，並準備大規模使用1,500公斤炸彈。俄軍軍機在烏克蘭防空系統射程以外，遠距離打擊前線及鄰近前線的城市。F16裝備射程達180公里的空對空導彈，將令俄軍軍機遠離烏克蘭邊境及接觸線，大為減少使用航空制導炸彈及其他空基武器的可能。

此外，F16可使用多款精確制導武器，在反攻中精準打擊俄軍。奧列修克又指，過時及無效的蘇聯時代航空彈藥正在消耗，烏克蘭現時仍使用40年前舊式戰機，維護保養愈來愈難，庫存備件見底無法從盟友獲得，很多時只能拆解其他飛機零件補充。波蘭及斯洛伐克援助的米格29戰機僅可滿足目前需要，取得制空權及勝利需要新式西方戰機。