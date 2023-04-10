機密文件或1月已流出 疑由美國人員外洩

荷蘭傳媒周日（9日）報道，美國國防部外洩機密文件或早至今年1月便流出社交網，原始來源可能更早。西方安全專家和美國官員懷疑洩密者是美國人員，因為許多外洩文件只掌握在美國手中。

Bellingcat報道追溯發現，有關文件最初於今年1月13日在視像遊戲通訊平台Discord頻道「Thug Shaker Central」發布。由於貼文已被刪除，只能由前成員提供的截圖佐證。當中30多份帶有最高機密標記的文件，於今年3月1日和2日由另一名Discord用戶在頻道「WowMao」發布，該用戶之後再陸續發布10多頁其他文件，至上周五（7日）刪除。部分文件3月4日在另一個Discord頻道「Minecraft Earth Map」發布。

這些文件上周三（5日）分別透過即時通訊軟件Telegram的親俄頻道，和匿名討論區4chan傳播，惟兩個版本列出的陣亡士兵數字有差異。當中親俄頻道的文件顯示出粗糙改圖，令烏克蘭軍隊死亡人數大增。報道聯繫Discord查詢上述頻道是否存在，以及是否知悉機密文件流傳情況，但Discord拒絕置評。

英媒周日引述美國官員透露，儘管未排除親俄分子洩密的可能性，美國軍方和情報機構正了解外洩情報在內部共享範圍，並探討一名美國官員或一組官員的潛在洩密動機，例如工作心懷不滿，或有內部威脅想破壞美國國家安全利益等4至5種說法。美國國防部重申正在審查，並已正式提交司法部刑事調查。