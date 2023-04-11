伊朗外交部指與沙特復交　將對地區合作產生積極影響

伊朗外交部發言人卡納尼周一（10日）表示，中國在推動伊朗與沙特阿拉伯實現關係正常化方面發揮建設性作用，值得讚賞；他又指伊朗與沙特阿拉伯恢復外交關係將對地區合作產生積極影響，這有助於實現地區和平、穩定與安全。

卡納尼當天在例行記者會上說，伊沙兩國就恢復外交關係達成協議在地區內得到非常積極的反響，在國際層面也受到歡迎。他指兩國關係的改善和恢復，除雙邊影響外，還將產生非常積極的地區內和地區外影響，兩國復交有助於實現地區和平、穩定與安全，還將對包括兩國在內的地區國家間經貿關係起到促進作用。

沙特與伊朗2016年斷交。在中方支持下，沙伊兩國代表今年3月6日至10日在北京舉行對話，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係，達成北京協議，強調三方將共同努力，維護國際關係基本準則，促進國際地區和平與安全。

本月6日，中國國務委員兼外長秦剛在北京集體會見訪華舉行沙伊外長會晤的沙特外交大臣費薩爾和伊朗外長阿卜杜拉希揚。會晤後，秦剛見證沙伊雙方簽署聯合聲明，兩國宣布即日起恢復外交關係。