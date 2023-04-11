美國機密文件外洩　揭烏克蘭防空導彈下月耗盡

《華爾街日報》周一（10日）報道，美國國防部外洩機密文件提到，烏克蘭大部分防空導彈將在下月前耗盡。文件承認，替烏克蘭尋找更多防空彈藥是一項艱鉅任務，因為大部分擁有國家已轉讓予烏克蘭。

其中一份日期為2月28日的簡報顯示，烏克蘭每月發射69枚山毛櫸地對空導彈及近200枚S300地對空導彈，預測前者庫存會於周四（13日）完全耗盡，後者庫存僅夠使用至下月3日前。美國、挪威、加拿大及德國，已向烏克蘭提供兩套國家先進地對空導彈系統（NASAMS）及一套IRIS-T防空系統，兩者每月共消耗64枚導彈，它們的彈藥將在下月耗盡。此外，美國及德國計劃在烏克蘭部署兩套愛國者導彈系統，加上法國及意大利答應提供一套SAMP-T防空系統。雖然以上武器較為先進，但它們並未運抵烏克蘭，且無法取代目前25套S300防空系統提供的覆蓋範圍。

報道引述美國歐洲司令部評估，烏克蘭需要12套愛國者導彈系統或SAMP-T防空系統，以及16個NASAMS或IRIS-T防空系統，才能提供足夠防空覆蓋。烏克蘭空軍發言人伊納特拒絕評論機密文件真偽，但指出烏克蘭防空系統面臨嚴峻挑戰，呼籲西方夥伴加快援助。