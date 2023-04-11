美國外洩機密文件　稱埃及擬製4萬枚火箭彈援俄

美國《華盛頓郵報》周一（10日）披露，外洩的政府機密文件顯示美國中東盟友埃及，計劃製造4萬枚火箭彈運往俄羅斯。埃及總統西西下令官員對生產及運輸火箭彈保密，以免與西方國家出現摩擦。

報道引述一份日期為2月17日的文件，指西西與埃及軍方高官談及向俄羅斯提供炮彈及火藥一事。另一份2月1日的文件提到，西西指示名為薩拉赫丁的官員，以供應埃及軍隊名義向工廠下訂單生產火箭彈。報道推測，薩拉赫丁可能是埃及軍工生產國務部長。薩拉赫丁稱，如有必要將下令工人輪班工作，以回報俄羅斯的援助。西西希望擴大生產獵鷹45（Sakr-45）火箭彈，它是埃及製造的122毫米火箭彈，可與俄羅斯冰雹火箭炮兼容，惟文件沒有說明埃及是否打算向俄羅斯提供獵鷹45火箭彈。俄羅斯最近與埃及簽署數項重大協議，包括援建一個大型火車修理廠及核電站。

埃及外交部發言人扎伊德回應稱，埃及始終堅持不捲入烏克蘭危機的立場，承諾與危機各方保持同等距離，支持聯合國憲章和國際法。埃及繼續敦促各方停止敵對行動，通過談判達成政治解決方案。匿名美國官員則表示，美方不清楚相關計劃執行情況，但沒有看到埃及向俄羅斯提供火箭彈迹象。