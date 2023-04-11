不公平商業行為　Google罰款421億韓圜

南韓反壟斷監管機構周二（11日）宣布，對Google及其分公司罰款421億韓圜（約2.5億港元），理由是Google以不公平商業行為，鞏固在南韓手機遊戲應用程式的領導地位。

南韓公正交易委員會（FTC）指，Google分析認為在南韓業績會受到本土應用程式平台One Store影響，於2016年4月至2018年4月，要求多間南韓手機遊戲應用程式開發商在Google Play獨家發布產品，以換取Google在海外推廣他們的遊戲，並提供其他銷售便利。兩年期間，Google在南韓本地應用程式市場佔有率由80%至85%，增長至90至95%。相反，One Store由15至20%，減少為5至10%。

FTC表示，Google意識到做法可能違反公平貿易規則，便在內部要求員工刪除相關電郵，並在線下討論以避免留下協議痕迹。Google稱將審查 KFTC 的最終決定，以評估下一步行動方案。Google表明尊重但不同意FTC的決定，強調沒有違反任何當地競爭法，公司與其他應用程式平台激烈競爭，並為透過Google Play向開發者提供優待感到自豪。Google將在仔細審查書面決定後，決定如何應對FTC的決定。

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