馬克龍訪荷蘭　演講遭打斷

法國總統馬克龍周二（11日）抵達荷蘭，展開為期2天的國事訪問。這次訪問是23年來首位法國總統造訪荷蘭。馬克龍與太太抵達阿姆斯特丹時，受到荷蘭國王亞歷山大與王后的迎接。

馬克龍夫婦隨後與荷蘭王室成員一同站在王宮外，立正聽取樂隊演奏法國國歌。馬克龍的座車抵達時，現場有少數人歡呼。之後當馬克龍去到位於阿姆斯特丹歷史中心區、王宮附近的國家紀念碑準備獻花時，現場有一小群抗議馬克龍退休制度改革的人士，他們短暫高舉橫額，上面用法文寫着：「我們不會被擊退」。

馬克龍預定下午在海牙的國際人權研究和政策中心以英語發表演說，主題則是安全與經濟事務上的「歐洲主權」。演說開始不久時，兩名女性抗議者高舉寫有「暴力與偽善總統」字樣的標語，在會場另一邊也有一名男抗議者高舉抗議標語。有聽眾高喊：「法國的民主何在？我們何時失去了民主？」他們顯然是指控他以不民主方式推動引起爭議的退休金改革計劃。

馬克龍回應他們指：「如果你們給我點時間，我可以答覆這個問題。」但保安一分鐘後就把這些抗議民眾帶出場。馬克龍後來指：「社會辯論非常重要。各位如果對我們在法國所討論的事有問題，我都可以答覆。」