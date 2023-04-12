美外洩國防機密　揭97名北約特種部隊駐烏克蘭

美國國防部多份機密文件外洩，內容持續曝光。英國傳媒周二（11日）披露一份今年3月的美軍文件，顯示合共有97名北約特種部隊士兵派駐烏克蘭，以英國士兵佔最多，其餘分別來自美國、法國等。

一份日期標示為今年3月23日的文件顯示，至少有5個國家的特種部隊派駐烏克蘭，其中英國派出50人佔最多，之後依次是拉脫維亞的17人、法國15人、美國14人和荷蘭1人，文件沒有交代特種部隊的所在位置及執行甚麼任務。有報道指，這份文件顯示上述特種部隊可能受北約特殊作戰總部指揮，但沒有具體說明組織的細節。英國國防部沒有回應事件，僅在Twitter發文指外洩文件的內容存在「嚴重的不正確性」，可能是假訊息，建議讀者謹慎對待。

美國防長奧斯汀周二與烏克蘭防長列兹尼科夫（Oleksii Reznikov）通電話討論外洩事件，奧斯汀指烏克蘭仍然有信心執行反攻俄軍的行動，美方會持續專注於提供安全支援能力，讓烏軍在反攻時取得成功。奧斯汀強調，烏軍有很好的反攻計劃，但只有烏克蘭總統澤連斯基及該國領導層知道全部計劃，有信心他們會與敵人戰鬥，不受特定計劃驅動。美國國務卿布林肯亦與烏克蘭外長庫列巴通電話，重申美國支持烏克蘭。