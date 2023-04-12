世衞：廣東省女子染H3N8禽流感病逝　全球首例

世界衞生組織周二（11日）表示，中國廣東省一名56歲女子早前感染H3N8禽流感病毒後死亡，是全球首宗人類感染H3N8死亡個案。廣東省疾控中心曾於3月26日公布中山市一名56歲女子感染H3N8病毒，但沒有交代她已死亡。

世衞指，中國國家衞健委於今年3月27日向世衞通報一宗人類感染H3N8禽流感病毒的確診病例，這是第3宗人類感染H3N8個案，全部由中國通報。根據中方資料，該名患者是56歲女子，於今年2月22日發病，3月3日因嚴重肺炎入院，同月16日死亡。死者有多種基礎疾病，在發病前有活禽接觸史，她的寓所附近有野鳥出沒史，她的密切接觸者目前為止未出現感染症狀。相關人員已從死者住所和她發病前常去的街市採集環境樣本，化驗結果顯示在街市採集到的樣本發現H3甲型流感病毒。

廣東省疾控中心早前在官網稱，中山市報告1宗H3N8病例，患者有多發性骨髓瘤等基礎病史，發病前有活禽暴露史，居住地周邊有野禽活動史。

世衞表示，中國政府已採取了監測、預防和控制措施，加強對患者住所和疑似病毒暴露區域周圍環境的監測和消毒。現有的流行病學和病毒學信息表明，H3N8病毒不具有在人類中持續傳播的能力，所以目前評估是H3N8在人與人之間傳播的可能性較低。