沙利文與沙特王儲通電話　美支持結束也門內戰

美國白宮國家安全顧問沙利文與沙特阿拉伯王儲穆罕默德．薩勒曼周二（11日）通電話，沙利文歡迎沙特爭取更全面路線圖以結束也門內戰的努力，美方全力支持。二人亦討論伊朗問題，沙利文重申不能讓伊朗擁有核武。

沙特與伊朗早前在中國斡旋下同意恢復外交關係後，沙特代表團周日（9日）到也門首都薩那與也門叛軍青年運動會談，阿曼代表團作為斡旋方出席，沙特在會上尋求也門永久停火。美國總統也門特使蘭德金（Timothy Lenderking）本周亦到沙特首都利雅德跟進談判，美國中情局局長伯恩斯上周在沙特與該國情報官員會面。知情人士指，各方將近達成協議，可能在未來7至10日內成事，華府官員則指白宮對此審慎樂觀，談判仍然複雜。

白宮指，沙利文與穆罕默德．薩勒曼討論了中東地區更廣泛的局勢降溫趨勢，同意強調繼續震懾伊朗和外部威脅的必要，華府致力於確保伊朗永遠不能擁有核武。美方官員透露，二人重點討論也門問題，也商討了沙特與伊朗重建外交關係、伊朗核問題、宏觀經濟等議題。