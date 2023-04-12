CIA局長：北京武力犯台並非必然

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯周二（11日）表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭挫敗和西方國家團結，降低了中國大陸武力攻台灣的信心，北京武力犯台不是必然。他還指出，中國和俄羅斯的友誼目前並非無上限，莫斯科愈來愈依賴北京，俄羅斯有可能成為中國的經濟殖民地。

伯恩斯表示，美方現時的評估是大陸領導層懷疑能否以可接受的代價成功攻台，相信是北京觀察到俄軍在烏克蘭的經歷，對此感到更清醒和加深疑慮，但不一定削弱大陸控制台灣的長期決心。伯恩斯不認為關於台灣的軍事衝突是不可避免，CIA和整個美國情報界真正擔心的是中國領導人已經指示解放軍在2027年前做好成功攻台的準備。他稱，CIA在2021年10月成立中國任務中心，目的是確保資源集中應對中國日益增長的地緣政治威脅。

伯恩斯指出，中國並非巨人，國內有勞動力和人口老齡化問題，在科技行業又傾向於把秩序和控制凌駕於創新之上，而中國的戰狼外交傾向亦會行動出格。美國目前仍比任何對手具備更高的優勢，但中國希望控制全局，俄羅斯則充滿一個衰落大國具有的不滿和扭曲的野心。至於中俄關係，伯恩斯稱北京尚未向莫斯科提供武器和彈藥，目前為止中俄關係不是一種沒有上限的友誼。