美航母反制山東號　台灣東部外海演習

中國大陸周一（10日）結束對台灣的環島戰備警巡及演習，期間出動台灣東部外海的山東號航空母艦編隊。美國海軍宣布，位處同一海域的尼米茲號航空母艦打擊群正在執行多領域全方位及整合行動使盟友及夥伴安心，準備好回應尋求破壞地區穩定者的脅迫行為，對以規則為基礎的國際秩序之承諾堅定不移。

美國海軍周二（11日）發表聲明，表示參與行動的軍艦分別是航空母艦尼米茲號、神盾巡洋艦邦克山號、神盾驅逐艦德凱特號與邁耶號，地點是台灣以東的菲律賓海海域。第11航空母艦打擊群指揮官、海軍少將斯威尼說：「我們正在菲律賓海展開行動、通訊、協調動向及行動，展示我們具備從太空到海底的所有領域競爭及回應的能力。」根據軍方發放的照片，從尼米茲號彈射起飛的艦載戰機都掛載至少兩枚空對空導彈，未知是否應對從山東號出擊的艦載戰機。

與此同時，美國軍事新聞網站The War Zone發布周二拍攝的衞星圖像，顯示山東號當天在菲律賓海疑似與901型綜合補給艦查干湖號，在台灣東部海岸296公里外的海域展開海上補給作業。解放軍上周六（8日）起展開3天環島戰備警巡及演習，山東號一直在台灣東部外海，艦載戰機飛入台灣防空識別區東部空域。