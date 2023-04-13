網傳烏兵遭俄軍斬首影片　澤連斯基斥畜生　克宮稱要先辨真偽

網上社交媒體近日流傳據稱是烏克蘭戰俘遭俄軍斬首的影片，烏克蘭總統澤連斯基周三（12日）怒斥俄軍是「畜生」，但俄羅斯克里姆林宮稱影片的真實性仍待查證。

有關影片長約1分40秒，可見一名身穿迷彩服的蒙面人將另一名穿着制服的男子活生生地斬首，被害者表現驚慌，並尖叫着表示自己很痛苦。拍攝現場傳出用俄語慫恿劊子手把受害者人頭割下來的聲音。男子被斬首後，有聲音還說應該把頭顱送給「指揮官」。影片亦顯示，被害者的背心上有烏克蘭三叉戟國徽，同時片中還可以看到綠葉，顯示事件可能在去年夏天發生。另外亦有另一段網傳影片顯示，據稱是瓦格納集團的傭兵將一個烏克蘭士兵的人頭插在樹枝上，以向烏軍示威。

澤連斯基社交媒體上發影片表示：「有件事世上沒有人能忽視，那就是這些畜生如此隨便殺人。他矢言不會原諒殺人犯，會為被戰火蹂躪的烏克蘭實現正義。烏克蘭外交部庫萊巴也在網上發文表示：「網上流傳着一段俄羅斯軍隊將烏克蘭戰俘斬首的可怕影片。荒謬的是，比伊斯蘭國（IS）還糟糕的俄羅斯正成為聯合國安理會的（輪任）主席。」他又揚言，必須將俄羅斯恐怖分子趕出烏克蘭和聯合國，並追究他們罪責。與此同時，聯合國駐烏克蘭代表團也對這影片感到震驚。歐盟也譴責事件並承諾會追究戰犯的責任。

克里姆林宮發言人佩斯科夫周三回應時表示，斬首影片「很糟糕」，但稱須核實其真實性。他說：「我們活在一個偽造的世界，首先必須查證這段恐怖影像的真實性……有否發生過，如果有的話，是在何地發生，以及是哪一方的所為。」