唐鳳出席法國國會聽證　稱台處境絕非與歐洲無關

在法國總統馬克龍發表引起爭議的涉台言論後，台灣數位發展部部長唐鳳周三（12日）獲邀在法國國民議會以視像形式出席外國干涉調查委員會的聽證會。唐鳳表示，台灣是國際上數一數二的資安攻防熱區，這些網攻試圖破壞公眾對民主制度的信任，台灣遭遇的狀況不是單一事，也絕非與歐洲無關。

唐鳳在會上表示，台灣是全球數碼民主的重要夥伴，又身處民主陣營面對威權擴張體制的前線，面臨大量境外網攻的威脅，如去年時任美國眾議長佩洛西訪台時，台灣遭到平常23倍的境外網攻。她指出，數位部推動「永不信任，持續驗證」的資安零信任架構、官網採用星際檔案系統與全球社群攜手聯防，致力於提升台灣的數碼韌性，也加強與民主夥伴連結。

會上有法國議員關注，台灣如何應對生成式人工智能快速發展可能造成的權力集中問題。唐鳳指，台灣各界與國際開源社群有緊密合作，因此新興變革技術出現時，能快速回應。另有議員關心台灣在同婚合法前，如何應對極權陣營利用民主地區言論自由，透過跨境數碼平台的演算法製造歧見。唐鳳指出，台灣公民社會要求社交平台在大選或公投前，不得接受境外勢力刊登涉及政治和社會議題的廣告，避免有心人操縱言論。