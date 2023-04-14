密件洩密者曝光　為麻省空中國民警衞軍21歲成員

美國政府多份機密文件近日在網上流傳，再有美國傳媒揭露洩密者身份。《紐約時報》周四（13日）報道，洩密者是麻省空中國民警衞軍（Air National Guard）情報部門的 21歲成員特謝拉（Jack Teixeira），他也是一名網上遊戲聊天群組「惡棍混合器中心」（Thug Shaker Central）的負責人。

報道指，特謝拉所管理的群組約有20至30名成員，大部分是年輕人，他們因為都共同熱愛槍支、種族主義網絡迷因（meme）和電子遊戲而聚在一起。報道又指，有兩名美國官員證實，調查人員希望就政府文件在上述群組洩露一事特謝拉員會晤，因為他可能掌握與調查有關的資訊；而聯邦調查局則尚未確定特謝拉或其他任何人為疑犯。

《紐約時報》採訪了「惡棍混合器中心」群組的4名成員朋友，其中一人表示，他認識洩密者至少3年，並曾親身見過他，稱呼他做 OG。他們又形容，OG比群組內的大多數成員年長，並且無可爭議是當中的領導者。其中一位朋友就說，OG是通過他的工作接觸到了情報文件。雖然這些朋友們都不願透露這位領導者的姓名，但《紐約時報》收集了OG的網上遊戲人物簡介、他在社交媒體發布家庭照片等一系列數碼證據，顯示這人就是特謝拉。

《紐約時報》通過社交媒體帖子和軍事記錄證實，特謝拉在麻省空中國民警衛軍第102情報聯隊服役，於2022年7月晉升為一等兵。目前尚不清楚擔任其職位的年輕空中軍國民警衛隊成員是否可以獲得如此高度敏感的簡報；但《紐約時報》引述一名匿名官員稱，擁有安全許可的美國政府官員經常通過日常電郵收到此類文件，這些電郵可能會自動轉發給其他人。

特謝拉的母親周四在位於麻省的家門外，證實特謝拉是空中國民警衞軍的成員，並指兒子最近一直在科德角的一個基地上夜班。而最近幾天，特謝拉換了電話號碼。後來疑似是特謝拉的男子亦在家中現身，但當問及特謝拉是否願意發言時，一名男子表示，特謝拉需要找一位律師。

受訪的遊戲群組成員表示，他們在網上討論這些文件純粹是為了提供資料，他們沒有偏袒衝突中的任何一方。他們說，群組中的一名少年將幾十份文件發佈到公開的網上壇後，這些文件才開始受到更廣泛的關注，後來被俄語Telegram頻道轉載了，並給《紐約時報》作了報道。這些成員說，將文件外洩的人並不是吹哨者（whistleblower），這個人是一個反戰的基督徒，只是想告訴他一些朋友正在發生的事情；受訪者又指群組中有些成員身在烏克蘭。