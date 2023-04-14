德外長由天津轉抵北京　強調台海形勢攸關歐盟

德國外長貝爾伯克由天津轉抵北京，周五（14日）展開第二天的訪華行程，將與中國國務委員兼外長秦剛共同主持第6輪中德外交與安全戰略對話，並與其他中國高官會面。貝爾伯克周四（13日）受訪指，台海形勢緊張並非跟德國和歐盟無關，每天全球貿易量有50%、半導體有70%經過的台海，保持自由開放符合德國利益。

針對法國總統馬克龍認為歐洲不應捲入台海問題的爭議言論，貝爾伯克指台海軍事升級對德國來說將是最差的情況，因此德方致力與夥伴合作減緩台海緊張。她提到，馬克龍已重申法國對華政策與歐盟一致，歐盟內部即使有歧見，優點是在核心利益和價值問題立場接近並追求共同戰略，馬克龍與歐盟委員會主席萊恩早前一同訪華正是非常重要的信號。

德國國防部長皮斯托留斯（Boris Pistorius）同日訪問荷蘭期間，批評馬克龍提出歐洲不可淪為美國附庸的警告令人遺憾，強調他們從沒成為美國附庸的危險，認為法國當局已略為修正相關說法。他指出，成為盟友不代表是附庸，歐盟能在外交和安全政策上發言並決定自身立場至關重要，而跟美國商議也同樣重要。