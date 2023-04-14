美媒分析密件洩露　反映情報部門存漏洞

美國政府多份機密文件遭洩露，疑犯被認定為麻省空中國民警衞軍情報部門21歲成員特謝拉（Jack Teixeira）。美媒周四（13日）分析稱，今次密件洩露事件反映了政府情報部門防範滲透能力嚴重不足。

中央情報局（CIA）及聯邦調查局（FBI）經過CIA前情報分析員埃姆斯（Aldrich Ames）及FBI前特工漢森（Robert Hanssen）的雙面間諜案後，曾加強防範內部威脅計劃，包括密切審查有權訪問機密資訊人員的財務和旅行情況，並增加使用測謊儀以定期評估員工的忠誠度等。惟報道指，僱用大部分情報界員工的國防部仍存在洩密風險，其中包括反情報官員對員工持續審查資訊訪問權限的頻率和力度不足的問題。有情報界官員認為，若員工知道他們將接受定期檢查，有助阻止不當披露機密文件。

前司法部長巴爾（Bill Barr）周四表示，國家安全機構內部的資訊傳播是造成今次密件洩露其中原因之一，因機構認為將機密資訊分發給軍事和情報人員，能更有效地展開工作。有意見指，美國政府必須改進傳播程序及能夠訪問機密資訊的人員限制，才能遏制問題。國防部表示已吸取教訓，正採取緩解措施防止洩密，包括縮減機密資訊的分發名單。