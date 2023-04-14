美下周射洲際導彈　今派轟炸機赴日韓

北韓周四（13日）發射新型洲際彈道導彈，美國翌日隨即從西太平洋戰略重地關島出動兩架戰略轟炸機，前往日本及南韓與兩國盟友戰機演習。與此同時，美國下周三（19日）至下周四（20日）試射一枚民兵3型洲際彈道導彈，展示核武部隊的戰備狀態。

美國空軍上月30日起在關島安德森空軍基地部署4架B52H戰略轟炸機及210名人員，它們來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地。南韓國防部周五（14日）表示，當天派出F35A隱形戰機與F15K戰機參與演習，美方同時出動至少4架F16戰機，但未有具體透露演習空域，僅指這展示美方針對北韓近日的挑釁行為，向韓方提供延伸威懾的意願。

與此同時，日本防衞省統合幕僚監部通報，日本航空自衞隊4架F15戰機周五在日本海上空，與美國空軍兩架B52H戰略轟炸機、4架F35A隱形戰機、一架KC135空中加油機展開戰術訓練，旨在確認雙方的即時應對態勢，強化美日同盟的共同作戰能力。

位於美國加州的范登堡太空軍基地日前發出新聞稿，指太平洋時間下周三晚上11時47分至翌日清晨5時47分試射民兵3型洲際彈道導彈，旨在為國家核威懾力量的殺傷力及有效性提供信心。軍方強調測試屬於例行性質，數年前已經安排進行，目的是驗證及確認武器系統的有效性、戰備狀備、準確性，並根據協議提前通報俄羅斯。

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