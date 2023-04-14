AI渲染全球首張黑洞照　展更真實「冬甩」形象

人工智能（AI）除了能生成虛擬日常圖片外，現已應用到天文領域。國際科學家團隊成功利用機器學習重新渲染全球首張黑洞照，令原先模糊的「冬甩形」M87黑洞「瘦身」，同時反映出更真實的物理特性。論文周四（13日）於國際期刊《天體物理學雜誌通訊》發表。

國際黑洞觀測項目事件視界望遠鏡（Event Horizon Telescope，EHT）的天文學家團隊2019年公布全球首張黑洞照片，展示M87星系中心的黑洞。來自美國普林斯頓高等研究院的EHT成員梅代羅斯（Lia Medeiros）介紹，他們最新使用一種稱為PRIMO的機器學習技術，讓電腦分析超過3萬個黑洞吸積氣體的高保真模擬圖像，令電腦能估計出黑洞圖像的缺失結構，實現當前影像陣列的最大解像度。

研究團隊確認，新渲染圖像展現熱氣體落入黑洞後產生的明亮環狀光暈，與EHT數據和理論預期一致。論文主要作者梅代羅斯指出，由於人類不能近距離研究黑洞，黑洞圖像細節對了解其物理特性起着關鍵作用。新渲染黑洞照的光環寬度大幅縮小，為理論模型和引力測試提供有效參數約束。她認為這種前所未見的使用機器學習方式，可能會對科學干涉術產生重要影響，可望應用至外行星到醫學等領域。