火星18型洲際導彈　一度正常角度發射

北韓今次試射火星18型固體燃料洲際彈道導彈，由宣布研發到首次發射，只經歷短短兩年多的時間；又罕有在初期階段以正常角度發射，之後才垂直升空並沿高角度飛行，導致日本一度預測導彈可能在北海道西南部的陸地墜落。

朝中社在報道提到，導彈第一級以標準彈道飛行方式，第二級及第三級均為高角度飛行。南韓傳媒表示，這是北韓洲際彈道導彈首次在發射初期階段以正常角度發射，並引述國內軍事專家指若導彈第二級及第三級都是標準彈道飛行方式，稍有不慎將落入日本或其他國家領土或領海。美國卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）認為，不排除朝方擔心第一級以高角度發射，可能會令導彈解體。

今次發射的另一特點是採用「冷發射」，即是導彈在推離發射管後才點火升空。南韓傳媒引述分析指，固體燃料洲際彈道導彈的發射衝擊力比液體燃料洲際彈道導彈更大，改用「冷發射」可以保護發射設施。此外，從朝中社發布的照片可見，火星18型的外形與美國民兵3型洲際彈道導彈及俄羅斯白楊M型洲際彈道導彈非常相似。

北韓近年多次試射固體燃料短程彈道導彈，但領袖金正恩直至2021年1月舉行的勞動黨第八次代表大會才宣布研發固體燃料洲際彈道導彈，下令提高打擊及摧毀1.5萬公里內戰略目標的能力。北韓去年12月公布成功測試「大推力固體燃料發動機」，今年2月閱兵首次公開裝備火星18型發射管的導彈發射車，兩個月後首次發射。

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