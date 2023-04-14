韓先發制人打擊力　恐被朝新導彈削弱

北韓宣布成功首次試射固體燃料洲際彈道導彈，意味只需要很短的發射準備時間，南韓輿論憂慮該國打擊朝方導彈發射裝置的殺傷鏈系統失靈。南韓軍方周五（14日）強調擁有探測、打擊、防禦北韓導彈威脅的能力，外界不必多慮。

南韓軍方設置韓國型三軸體系應對北韓核導威脅，由殺傷鏈系統、攔截來襲導彈的韓國型導彈防禦系統、打擊北韓指揮部的大規模懲罰報復作戰計劃組成。南韓國防部表示，這個體系隨着北韓威脅的變化趨勢，在技術方面不斷升級。殺傷鏈系統在南韓提前探測到北韓準備發射彈道導彈時採用，惟洲際彈道導彈使用固體燃料，如同安裝電池般直接搭載在導彈，實現迅速發射，大幅增加提前探測及應對的難度。

此外，南韓軍方認為北韓仍然需要更多的時間及努力，完成火星18型洲際彈道導彈的研發工作，今次試射屬於為研發固體燃料洲際彈道導彈的「中期試射」；又表示朝方公布的固體燃料多級發動機、級間分離等不是新技術，而是研發彈道導彈期間必須經歷的技術階段，並強調韓方擁有更高效、更先進的固體燃料彈道導彈技術。

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